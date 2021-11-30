Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ORDU (AA) - Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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