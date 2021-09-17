Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyonda, 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 970 gram bonzai ve 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapıldı.
Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı, diğeri tutuklandı.
AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri