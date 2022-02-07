Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA, Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu madde sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

FATSA, ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu madde sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 4 kilo 264 gram kubar esrar, 175 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin, 100 gram kenevir tohumu, 275 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Fatsa, Ordu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title