Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

28.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:49
Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

'nun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Akkuş ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 şüpheli şahsa ait 5 ev ve eklentilerinde adama yapıldı. Yapılan aramalarda 195 gram kubar esrar, 8 adet kenevir tohumu, 1 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, (24) adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet el yapımı dolma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıstan 3'ü adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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