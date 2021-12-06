Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

ORDU (İHA) - Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, toplamda gözaltına alınan 29 şüphelinden 142'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerlerinde yaptıkları aramada 2 adet ecsatsy hap ele geçirdi. Şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, uyuşturucu maddeyi temin eden şüpheli bir şahıs hakkında ise uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Fatsa İlçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli şahıs gözaltına alırken, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı, 13 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri çalışmalar neticesinde, şüpheli bir şahsın ikametinde yaptıkları aramada 3 gram esrar maddesi ele geçirdi, hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan şüpheli şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ekiplerin bu kapsamda farklı noktalarda diğer yürüttükleri operasyonlar ile birlikte toplamda 29 şüpheli gözaltına alındı, bu şüphelilerin üzerinden yapılan aramalarda 16 gram sentetik kannobionid maddesi, 63 gram esrar ve 2 adet ecstasy ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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