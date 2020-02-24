Ordu'da uyuşturucu operasyonu
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 240 adet ecstasy hap ele geçirildi.

24.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:30
Ordu'da uyuşturucu operasyonu

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 240 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 240 adet ecstasy hap ile 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İHA
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