Ordu'da uyuşturucu operasyonu

10.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:24

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından farklı noktalarda şüphe üzerine durdurulan 5 şahsın üzerinde 7 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli işlem yapıldı.

Ayrıca Korgan ilçesinde de bir kişi, uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA