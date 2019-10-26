Ordu'da uyuşturucu operasyonu
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeye bağlı Turnasuyu mevkisinde iki araçta arama yapıldı.
Aramalarda, 1 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.