Ordu'da uyuşturucu operasyonu

28.09.2019 16:18

Ordu'nun Aybastı ve Ünye ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Jandarma Komutanlığı ile Aybastı ve Ünye İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince 2 şüphelinin ev, eklenti ve arazisinde arama yapıldı.

Aramada 170 kök Hint keneviri ile 2 bin 455 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA