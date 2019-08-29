Ordu'da uyuşturucu operasyonu

29.08.2019 12:38

Ordu'nun Ulubey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, O.Ç. ve T.B'ye ait ev ve eklentileri ile gösterdikleri arazilerde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 270 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ç. ve T.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA