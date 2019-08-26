Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor.

26.08.2019 18:08
Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Gürgentepe ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Gürgentepe İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile tarlalarında yapılan aramalarda 38 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ile 2 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ORDU

Kaynak: İHA
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