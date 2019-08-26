Ordu'da uyuşturucu operasyonu

26.08.2019 16:28

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu sattıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 38 kilogram kubar esrar, 2 kök kenevir bitkisi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA