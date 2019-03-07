Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu
Ordu'da bir otomobilde 3 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
Ordu'da bir otomobilde 3 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi polis kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.
Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 3 kilo 100 gram skunk bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan U.E çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA