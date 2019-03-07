Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'da bir otomobilde 3 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'da bir otomobilde 3 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi polis kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 3 kilo 100 gram skunk bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan U.E çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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