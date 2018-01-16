Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun'dan Samsun istikametine giden bir araçta uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı.
Çalışma başlatan ekipler, plakasını tespit ettikleri aracı Ordu- Fatsa karayolunda durdurdu.
Araçtaki zanlıların üst aramasında 406 gram sentetik uyuşturucu ve 39 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlıların evlerine de operasyon düzenleyen ekipler, aramada, 5 gramlık paketlerde 145 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.