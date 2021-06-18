Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da uyuşturucu kullanan veya uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ordu'da uyuşturucu kullanan veya uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl genelinde son bir hafta içerisinde yapılan 8 operasyonda 9 kişi yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 113 gram bonzai, 5 adet ecstasy, 28 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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