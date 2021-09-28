Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 torbacı tutuklandı - Haberler
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 torbacı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 torbacı tutuklandı

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Altınordu, Ünye ve Gölköy ilçelerinde yapılan 9 operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 38 gram esrar, 90 gram metamfetamin (halüsinasyon özelliği olan madde) ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğerlerine uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. - ORDU

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