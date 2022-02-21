Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı - Haberler

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Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bir kişi ise tutuklandı.

ORDU (İHA) - Ordu'da polis ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bir kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde yürütülen operasyonlarda Altınordu içesinde 6, Ünye ilçesinde 5, Kumru ilçesinde ise bir kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı, şahısların ev, iş yeri, araç ve üzerilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerine ise el konuldu.

Ünye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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