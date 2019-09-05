Ordu'da uyuşturucu operasyonları sürüyor

05.09.2019 18:43

Ordu'da uyuşturucuya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.



Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar maddesi, 100 gram kenevir tohumu, 108 adet tüp/dal sigaraya basılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.



Ordu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - ORDU

Kaynak: İHA