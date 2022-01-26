Ordu'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli 4 şahıs ile ilgili olarak 2 ayrı ikamette arama yapıldı, şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı.

Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan bir şüpheli şahsın üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 299 adet ecstasy hap ele geçirildi, hakkında uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapılan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince şüpheli bir şahsın ikametinde yaptığı aramda 20 adet ecsatsy hap ile 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi, hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ünye ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Ünye ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada 21 adet ecsatsy hap bulundu. Her ili şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU

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