Ordu'da uyuşturucu operasyonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da uyuşturucu operasyonları

Ordu'da uyuşturucu operasyonları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da uyuşturucu maddelere yönelik yapılan denetimlerde toplamda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da uyuşturucu maddelere yönelik yapılan denetimlerde toplamda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüpheli bir şahsa ait ikamette yapılan aramada 18 gram sentetik kannabinoid, 61 gram esrar maddesi ile dikili vaziyette olan 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir şahsa ait ikamette yapılan aramada, 400 gram esrar maddesi ile dikili vaziyette 124 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ise bir şahsın ikametinde yapılan aramada 5 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, toplamda 4 şahıs hakkında cezai işlem uygulandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esra Hankulu'nun komşusundan Ümitcan Uygun açıklaması: Apartmana girip çıkarken görsem tanımam bile
Esra Hankulu'nun komşusundan Ümitcan Uygun açıklaması: Apartmana girip çıkarken görsem tanımam bile
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Caner Erkin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da uyuşturucu operasyonları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 19:23:21. #1.14#

title