Ordu'da uyuşturucu operasyonları Ordu'da uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele sürüyor.

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele sürüyor.



Ünye ilçesinde alınan bilgiler doğrultusunda bir eve yapılan operasyonda toplam 366 adet ecstasy hap ile 1 gram esrar maddesi geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi gözaltına alındı.



Altınordu ilçesinde 4 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 14 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca 4 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada toplam 4 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram esrar maddesi ele geçirilirken ihbar üzerine bir evde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ticareti 1 kişi yakalandı. - ORDU

Kaynak: İHA