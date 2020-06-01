Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi tutuklandı Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 9 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapıldı. 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile salıverilirken 4 şüpheli şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İHA