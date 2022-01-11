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Ordu'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Ordu'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sürüyor.

ORDU (İHA) - Ordu'da polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün, il genelinde uyuşturucu madde kullanımını engellemek adına yaptığı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 1 şüpheli şahsın üzerinde yaptıkları aramada 6 gram esrar maddesi ele geçirdi, yine Ünye ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde de 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 5 gram, diğer şahsın üzerinde de 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Toplamda 6 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan idari işlem uygulandı. - ORDU

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