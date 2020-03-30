Ordu'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor
Ordu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
30.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:04
Ordu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye ve Altınordu ilçesinde yapılan denetimlerde araçlarında ve üzerilerinde uyuşturucu madde bulunduran 8 kişi emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Şahısların üzerileri ve araçlarında yapılan aramada ise, 28 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Kaynak: AA