Ordu'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor Ordu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye ve Altınordu ilçesinde yapılan denetimlerde araçlarında ve üzerilerinde uyuşturucu madde bulunduran 8 kişi emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Şahısların üzerileri ve araçlarında yapılan aramada ise, 28 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA