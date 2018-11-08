Ordu'da Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl 490 operasyon gerçekleştirildiğini, 634 şüpheli şahsın gözaltına alındığını, bunlardan 76'sının tutuklandığını bildirdi.

Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bağımlılığın, şu anda dünyanın mücadele etmek zorunda kaldığı en önemli tehdit unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Özellikle Türkiye'nin, uyuşturucu konusunda transit bir ülkeyken hedef ülke konumuna geldiğini belirten Yavuz, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatlarıyla oluşturulan proje ve mücadele yönteminin, özellikle uyuşturucunun hem yakalanması hem ticaretini yapanların cezalandırılması, ayrıca bağımlılığa neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik aldıkları tedbirlerin etkili olduğunu ifade etti.

Yavuz, Ordu'da geçen yıl emniyet ve jandarma birimleri tarafından 620 operasyon gerçekleştirildiğini kaydederek, "891 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 128 kişi tutuklanmış ve 34 çocuk hakkında da işlem yapılmıştır. 2017 yılı içerisinde 7 bin 742 ekstazi, 22 bin 749 gram esrar, 4 bin 713 kök kenevir ve 3 bin 638 gram da sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca çok az miktarda da metamfetamin ve skunk maddesine de rastlanmıştır." dedi.

Bu yıl da uyuşturucuyla mücadele konusunda etkin tedbirlerin alındığını vurgulayan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılı içerisinde 490 operasyon gerçekleştirilmiş, 634 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 76'sı tutuklanmış, hakkında işlem yapılan çocuk sayısı da 16'dır. 2018 yılında özellikle uyuşturucu maddelerin yakalanması konusunda artan bir performans gösterilmiştir. 708 ekstazi hap,136 kilogram 458 gram esrar maddesi, 28 bin 509 kök Hint keneviri, 1239 sentetik kannabinoid maddesi ve çok az miktarda da metamfetamin ve skunk ele geçirilmiştir."

"ÖNEM projesi, bir şefkat projesi"

Yavuz, Valilik koordinasyonunda, geçen yıl Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi'ni (ÖNEM) başlattıklarını belirterek, proje kapsamında 2017 yılında 13 bin 500 çocuğa ve gence ulaştıklarını söyledi.

Projenin, özel nedenlerin oluşturduğu etkileri ortadan kaldırmaya yönelik olduğuna dikkati çekerek, "Risk altındaki çocuklarımız ve gençlerimiz tespit edilmekte ve onlara önleyici tedbirler uygulanmaktadır. Akademik bir çalışmayla neticelendirdiğimiz ve sonuç raporunu da yayınladığımız ÖNEM projesinin, ilimizde sadece bağımlılık değil, diğer sapma davranışların da önüne geçebilecek bir şefkat projesi olduğunu söylemek isterim." diye konuştu.

Yavuz projenin, Türkiye genelinde uygulanmasına yönelik birtakım çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı devam etti.