Ordu'da uyuşturucu hap denetimleri sürüyor
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Ordu'da uyuşturucu hap denetimleri sürüyor

Ordu'da yapılan uyuşturucu denetimlerinde 4 kişinin üzerinde 13 adet ecstasy hapı ele geçirildi.

17.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:24
Ordu'da uyuşturucu hap denetimleri sürüyor

'da yapılan uyuşturucu denetimlerinde 4 kişinin üzerinde 13 adet ecstasy hapı ele geçirildi.


Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında bir kişinin üzerinde 7 adet, bir kişinin üzerinde 1 adet ve 2 kişinin üzerinde 5 adet olmak üzere toplam 13 adet ecstasy hapı ele geçirildi. Bu kişiler hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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