Ordu'da uyuşturucu denetimleri

10.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:07

Ordu'da uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla denetim ve kontroller sürüyor.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde yapılan denetimlerde Altınordu ilçesinde 4 şahsın üzerinde toplam 5 gram, Ünye 1 şahsın üzerinde toplam 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca Korgan ilçesinde hastaneye getirilen şahsın uyuşturucu madde kullanımı şüphesi ile Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.



Şahıs hakkında 'uyuşturucu madde kullanımından' dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA