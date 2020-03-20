Ordu'da uyarılar dikkate alınmadı, banklar söküldü Ordu'da uyarılar dikkate alınmadı, banklar söküldüORDU'nun Ünye ilçesinde, kalabalık şekilde oturan vatandaşlar koronavirüsü uyarıları dikkate almayınca belediye ekipleri, çareyi bankları sökmekte buldu.

Ordu'da uyarılar dikkate alınmadı, banklar söküldü

ORDU'nun Ünye ilçesinde, kalabalık şekilde oturan vatandaşlar koronavirüsü uyarıları dikkate almayınca belediye ekipleri, çareyi bankları sökmekte buldu.

Ordu'da koronavirüs nedeniyle büyükşehir ve ilçe belediyelerince alınan önlemler sürüyor. Koronavirüsünün yaşlı insanlarda ölüm ile sonuçlanması ve kalabalık alanda birçok yaşlının oturması, virüsün yayılmasını arttırabilir olması üzerine belediye ekipleri yeni tedbirler de aldı. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüsüne ilişkin alınan tedbirleri ve uyarıların vatandaşlarca dikkate almadığının gözlenmesi üzerine belediye ekipleri, harekete geçip, çareyi bankları sökmekte buldu. Ekipler, ilçe meydanında yer alan bank ve bazı ahşap oturma gruplarını söktü. Bankların sökülmesinin ardından meydan bomboş kaldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uygulamayla; vatandaşların toplu kullanım alanlarındaki bankları sökerek depoya kaldırdı.

Söküm işlemini izleyen bazı vatandaşlar da, uygulamanın olası bir bulaşıcılığa karşı yerinde olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA