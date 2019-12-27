Ordu'da "usulsüz engelli raporu" operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı
Haberler » 3. Sayfa » Ordu'da "usulsüz engelli raporu" operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı - Haberler

Ordu'da "usulsüz engelli raporu" operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

Ordu'da düzenlenen operasyonda, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşlara usulsüz şekilde engelli raporu düzenledikleri iddiasıyla biri doktor 34 şüpheli gözaltına alındı.

27.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:10
Ordu'da

'da düzenlenen operasyonda, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşlara usulsüz şekilde engelli raporu düzenledikleri iddiasıyla biri doktor 34 şüpheli gözaltına alındı.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladığı öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.


Şüphelilerin evlerine eş zamanlı yapılan operasyonda biri doktor 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların soruşturması sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler