Ordu'da üst ölçekli yapılar yıkılıyor

11.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:00

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımına ilişkin açıklamada bulundu.

Güler, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Toplumda rahatsızlığa sebep olan, kanuna aykırı, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına olmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve güzel Ordu'muza yakışmayan Belde Evleri'nin yıkımına başladık." dedi.

Yıkım kararının 6 Şubat'ta verildiğini, kararın, belediyeye 10 Şubat'ta tebliğ edildiğini belirten Güler, "Bugün, 11 Şubat'ta da gereğini yerine getiriyoruz. Bu hukuksuz durumu belediyemize ve halkımıza mal etmeyeceğiz. Göreve geldiğim günden beri her işlemi devlet terbiyesini ön plana çıkararak yürüttüm. Yerel ve diğer ulusal basında bu konuya ilişkin haberler çıktı. Buna devlet terbiyemizden dolayı bir açıklama yapmaktan kaçındım. Yanlış başlayan bir iş, doğru bitmiştir." diye konuştu.

Güler, Ordu halkının anayasal hakları, hak ve hukukunun üstünlüğünün temel ilkeleri olduğunu ifade ederek, "Daha önce de belirttiğim gibi bizde yanlışa yer yoktur. İnşallah Ordu'muz için bu güzel bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.

Ordu'nun daha da güzelleşmesi, geleceğe dönük daha yaşanabilir bir kent olması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Güler, "Daha evvelden de aldığımız bu kararın takipçisi olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Biz de sizlere layık olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hukuk kuralları uygulanarak bu karar alınmıştır"

Güler, hukukun her şeyin esası olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Devletimiz hukuk devleti. Dolayısıyla hukuk kuralları uygulanarak bu karar alınmıştır. Mahkeme de bunu uygun görmüştür. Burada, başta kıyı kenar çizgisi olmak üzere inşaatın yapılma şekli hukuka aykırıdır. Buradaki Kıyı Kanunu en önemli unsurdur. Bununla ilgili daha evvelden de yürütmeyi durdurma kararı almıştık. Ayın 6'sında yıkım kararı alındı. Burada esas konu Kıyı Kanunu. Herkesin anayasal hakkıdır, buradan yararlanmak herkesin hakkıdır."

Yıkımla ilgili tazminat yükümlülüğüne ilişkin soru üzerine Güler, "Bu hukuksuzluk, belediyemize ve halkımıza mal olmayacak. Tabii ki her olayın bir tazminat kısmı olabilir. Herkesin, muhataplarımızın, orada yatırım yapanların da hakkını da gözetmek durumundayız. Dosyanın durumunu bildiğim için söylüyorum. Bu, halkımıza ve belediyemize mal olmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA