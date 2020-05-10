HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ordu'da üretilecek "Kybele" çikolatasının uluslararası marka olması hedefleniyor

Ordu'da üretilecek
10.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:18

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park'ta üretim ve satışı planlanan "Kybele" çikolatasını uluslararası marka haline getireceklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park'ta üretim ve satışı planlanan "Kybele" çikolatasını uluslararası marka haline getireceklerini söyledi.

Güler, Gülyalı'da deniz kıyısına yakın alanda yapılan Çikolata Park'ta incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Güler, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının etkisini yitirmesinin ardından Çikolata Park'ın hizmet vermeye başlayacağını ve tam anlamıyla piyasaya hızlı şekilde gireceklerini belirtti.

Projenin kentin turizmine ve ekonomisine katkı sunacağına işaret eden Güler, çalışmaları yakından takip ettiğini aktardı.

Güler, fındığın çikolataya çevrilmesiyle büyük bir katma değer elde edileceğine vurgu yaparak, "Çikolata Park'ta çikolata atölyesi kurduk. Bu atölyede bir yandan çikolata üretirken bir yandan da satışını gerçekleştireceğiz. Böylelikle 'Kybele' markalı çikolatamızı uluslararası bir marka haline getireceğiz." dedi.

Fındıktan elde edilen ihracat gelirinin 2,5 milyar dolar olduğuna işaret eden Güler, "Eğer biz bu fındığı çikolataya çevirirsek 8 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacağız. Bu da gösteriyor ki şehrimize katma değer kazandıracağız. Bu anlamda burada yaptığımız bütün çalışmalarımız geleceğe dönük olacak." diye konuştu.

Güler, Çikolata Park'ta Ordu kültürünün yerelden ulusala, ulusaldan uluslararasına da taşınacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece burada gıda sektöründe değil, kültürel olarak da ses getirmek istiyoruz. Ordu'nun bezini bu anlamda ön plana çıkartacağız. Burada çalışacak personelimiz Ordu bezinden yapılan gömlek ve kasket gibi şeyleri giyerek aynı zamanda kültürümüzü de tanıtmış olacak."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz Ekonomi
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla...
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de 'Askıda Fatura' için başvuru yaptı Ekonomi
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var Ekonomi
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek Ekonomi
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor Ekonomi
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu Ekonomi
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için alınacak tüm tedbirleri madde madde açıkladı
Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için alınacak tüm tedbirleri madde madde açıkladı
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Destici Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Gökhan Gönül Fernando Muslera
Daha Fazla Anne Aydın Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ordu'da üretilecek "Kybele" çikolatasının uluslararası marka olması hedefleniyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 17:53:57. #1.15#
title