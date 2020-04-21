Ordu'da üreticilerin ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor Altınordu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında üreticilerin kapısından aldığı ürünleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Altınordu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında üreticilerin kapısından aldığı ürünleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınordu Belediyesi, koronavirüs salgını dolayısıyla kapanan Geleneksel Doğal Köy Pazarı'nın esnafı için hayata geçirdiği uygulama ile üreticilerin ürünlerini kapısında alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

Söz konusu pazarda kayıtlı olan ve burada satış yapan, birçoğu 65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtlaması bulunan üretici köylü kadınların üretimlerinin devamını sağlamak ve ürettiklerini ekonomik değere dönüştürebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla ürünlerinin kapılarına giderek alınmasını ve alınan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanıyor.

Uygulamanın başlaması ile üreticilerin kapılarına gidilerek ürünleri satın alındı. Uygulamanın ilk gününde üreticilerin kapılarına giden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de uygulama kapsamında ilk ürünlerin satın alınmasına katıldı.

Birçok üreticiyle bir araya gelen Tören, üreticilerin bu zor dönemde tarlasında yetiştirdiği ürünün ekonomik değerinin kaybolmaması ve geçim sıkıntısına düşmemesi için uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Üreticilerin pazarda sattığı ürünler üzerinden belirledikleri fiyat aralığı ile ürünleri alarak yine ihtiyaç sahibi ailelere bu ürünlerin ulaştırılmasını sağladıklarını anlatan Tören, "Yaptığımız çalışma ile bu zor süreci atlatana kadar eli öpülesi büyüklerimizin alın terinin ve emeğinin ortadan kaybolmamasını sağlamış olacağız. Bu sayede hep beraber üretmeye devem edecek ve şehrimizin tarımına, aile ekonomisine ve kalkınmasına katkı sunacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA