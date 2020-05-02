Ordu'da üreticilerden alınacak sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden alınacak sebze ve meyveler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden alınacak sebze ve meyveler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Gülyalı ilçesinde kurulan serada incelemelerde bulundu.

Güler, burada yaptığı açıklamada, proje kapsamında Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, İkizce, Kumru ve Ünye ilçelerinde 30'u 240 metrekare, 10'u ise 500 metrekare olan seraların kurulumunun tamamlanarak üreticilere teslim edildiğini söyledi. Tarımsal alanda yaptıkları çalışmalar ile kentin ekonomik kaynaklarına yenilerini eklemek istediklerini vurgulayan Güler, "Şimdi seralarımızda üretim zamanı. Hayata geçirdiğimiz bu seralarda yetiştirilmesi için üreticilerimize fide dağıtımını da yapıyoruz." dedi.

Güler, üreticilerin ürünlerinin sözleşmeli tarım modeli kapsamında alınacağına işaret ederek Ordu'da sözleşmeli tarımın başlangıcı olarak 20 seracıya toplam 5 bin aşılı domates fidesi dağıtıldığını belirtti. Üreticilerle yapılan sözleşme neticesinde hasat sezonunda pazar fiyatı üzerinden fide bedeli kadar ürün alınacağını ve sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını ifade eden Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak sadece tarımsal alanda meyve ve sebze üretimi çalışmaları yapmadık, hayvancılık alanında da çalışmalarımız oldu. Bütün bu çalışmalarımızın ana teması tarımsal alanda yeni bir Ordu modeli oluşturmak. Bunu da yavaş yavaş hayata geçiriyoruz."

Güler, ayrıca 19 ilçede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara da bahçelerine eklemeleri ya da balkonda saksıda yetiştirmeleri için 35 bin domates fidesi dağıttıklarını kaydetti.

Kaynak: AA