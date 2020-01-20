Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet...
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
20.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:14
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
Kaynak: AA