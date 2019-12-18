Ordu'da 'Uluslararası Göçmenler Günü' kutlandı

18.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:03

Ordu İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından, ilde yaşayan sığınmacılar ile beraber, '18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü' kutlandı.



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2000 yılında resmi olarak kabul edilen, birçok ülke, göç alanındaki ulusal ve uluslararası kuruluş ile STK'lar tarafından 18 Aralık'ta kutlanan Uluslararası Göçmenler Günü, göçmenlerin yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda da Ordu'da göçmenlerin ve ilgililerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.



Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan Türkiye'de göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak, umutsuz kalanlara umut olmak amacıyla çok sayıda hizmet verildiğini hatırlatarak, iyi dilek temennilerinde bulundu.



Ordu İl Göç Müdürü Abdulkadir Katırcıoğlu da dünyanın en önemli göç rotalarının biri üzerinde yer alan Türkiye'nin, çok büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği ettiğini hatırlatarak, "İçinde bulunduğumuz zaman diliminde Suriye'den ülkemize zorunlu göç eden milyonlarca Suriyeli göçmenlere kapılarımızı açarak onları insan odaklı bir politika ile ülkemizde misafir etmemiz bunun en büyük örneği" ifadelerine yer verdi.



Etkinlik kapsamında, Ordu ilinde yaşayan yabancı çocuklar ve yerel sanatçılar tarafından yapılan sahne gösterisi ve yerel yiyeceklerin ikram edilmesiyle birlikte etkinlik sona erdi. - ORDU

Kaynak: İHA