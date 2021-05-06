Ordu'da üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi
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Ordu'da üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi

Ordu'da üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ulubey ilçesinde üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi.

İlçenin Gündüzlü Mahallesi'nde yaşayan Emin ve Semra Duman çiftine ait inek yaklaşık bir hafta önce üçüz buzağı doğurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, veteriner kontrolünde doğum yapan ineğin sahibini ziyaret ederek, hayvanlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette veteriner hekimin de kontrol ettiği buzağılara küpe takılmasının yanında kimliklendirme çalışması da yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, yaptığı açıklamada, suni tohumlamanın ardından doğan buzağıların kontrol sonrası gayet sağlıklı olduğunu söyledi.

Aileye altın hediye ettiğini ifade eden Yılmaz, hayvanların yakın takibe alındığını, herhangi bir sağlık sorunu yaşamamaları için izleneceğini kaydetti.

Yılmaz, ailenin buzağı desteklemesinden faydalanacağını da sözlerine ekledi.

İneğin sahibi Emin Duman ise buzağılarına Ramazan, Arife ve Bayram adını verdiklerini söyledi.

İneklerinin üçüz doğurmasından dolayı kendilerinin de şaşkın olduğunu ifade eden Duman, hayvanları sağlıklı şekilde büyütmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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