Ordu'da uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı - Haberler
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Ordu'da uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

AA, Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Ordu'nun Kumru ilçesinde uçurumdan yuvarlanan inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

KUMRU, ORDU (AA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde uçurumdan yuvarlanan inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy Mahallesi'ndeki boş arazide otlayan inek yamaçtan yuvarlandı.

Yaklaşık 300 metre uçurumdan yuvarlanan ineğin kurtarılması için Kumru Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerine gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Kurtarılan inek veteriner hekim kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Kumru, Ordu, İnek, Güncel, Haberler

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