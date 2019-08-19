Ordu'da uçuruma düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

19.08.2019 14:14

Ünye ilçesinde uçuruma düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İlçeye bağlı Yarlı Mahallesi Çalışlar mevkisinde, bir köpeğin uçuruma düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen köpek, tedavisi için belediyeye ait barınağa götürüldü.

Kaynak: AA