Ordu'da ücretsiz SMA taramasına başlandı

AYDIN (AA) - Ordu'da, Sağlık Bakanlığınca yeni evlenen çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik uygulamaya konulan ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taramasına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, halk sağlığı kapsamında koruyucu faaliyetlere de devam ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığınca hastalıkların önüne geçilmesi noktasında bazı programlar yürütüldüğünü belirten Aydın, "Özellikle ana çocuk sağlığı üzerinde duruyoruz. Burada mesela evlenecek çiftlerimize daha öncesinde yaptığımız lösemi taraması vardı ve ülkemizde SMA taraması da tarama programı kapsamına alındı. Bu bizim için oldukça sevindirici bir haber." dedi.

Aydın, SMA taraması testini evlenecek çiftlerin, evli çiftlerden çocuk sahibi olmak isteyenlerin veya çocuk planlayanların istemeleri durumunda aile hekimliklerinde yaptırabileceklerini aktardı.

Tarama testi için erkekten alınacak numunede çalışılacağını ifade eden Aydın, "Bunun sonucunda eğer taşıyıcılık anlamında şüphe veya pozitiflik çıkarsa mutlak suretle genetik danışmanlığa yönlendireceğiz. Kadından da numune alacağız. Eğer iki kişi taşıyıcıysa bu durumda çocukta hastalık ortaya çıkması durumu söz konusu oluyor." diye konuştu.

Aydın, çiftlerden birinin bile taşıyıcı olması durumunda genetik danışmana yönlendireceklerine işaret etti.

"SMA taşıyıcısı olmak, sağlıklı çocuk sahibi olmaya engel değil"

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Görevlisi Çağrı Doğan, SMA taraması sırasında tıbbi genetik bölümüne gelmesi gereken hasta gruplarının aile hekimlerince belirlendiğini söyledi.

Aile hekimlikleri tarafından yönlendirilen hastaların, randevu alarak birime başvurabildiğini anımsatan Doğan, "Randevu gününde geldiklerinde burada testlerini tekrarlıyoruz. Bu sefer test, altın standart dediğimiz MLP yöntemiyle doğrulanıyor. Test sonuçlarına göre, aileye SMA hastalığının oluşumu, genetik aktarımı hakkında bilgiler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, bazen, taşıyıcı hastaların çocuk sahibi olmayacağı gibi bir anlayışla karşılaşabildiklerini dile getirerek, SMA hastalığında böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Çiftlere, sağlıklı çocuk sahibi olabilmeleri için genetik tanı tüp bebeği yöntemini de anlattıklarını belirten Doğan, "Ayrıca beklenmeyen gebelik durumlarında da ailelere yardımcı olunabilmesi için anne karnında uygulanabilecek genetik tanı yöntemlerinden de bahsediyoruz. Daha sonra kendilerini ilgili branşlara yönlendiriyoruz." dedi.

Doğan, SMA taşıyıcısı olmanın, sağlıklı çocuk sahibi olmaya engel teşkil etmediğinin altını çizerek, "Taşıyıcı çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olabildikleri genetik tanılı tüp bebek yöntemi vardır. Bu yöntemde sağlıklı embriyolar seçilerek anneye nakledilmektedir. SGK kapsamında da ödemesi bulunmakta. Hastalarımıza bu konuda devletimiz yardımcı oluyor. Ayrıca beklenmeyen gebeliklerde de yine anne karnında genetik tanı yapılarak çocuğun hasta mı, taşıcıyı mı, yoksa sağlıklı mı olduğu belirlenip, aileye buna göre danışma hizmeti veriliyor." açıklamasında bulundu.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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