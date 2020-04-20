Ordu'da ücretsiz maske dağıtımı başladı Ordu'da ücretsiz maske dağıtımı başladıORDU'da vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği ücretsiz maskeler, PTT aracılığıyla adreslere teslim edilmeye başlandı.

Ordu'da ücretsiz maske dağıtımı başladı

ORDU'da vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği ücretsiz maskeler, PTT aracılığıyla adreslere teslim edilmeye başlandı.

Kentte, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan, ücretsiz maske dağıtımı başladı. e-Devlet üzerinden talep edilen ücretsiz maskeler, Ordu PTT şubelerine ulaştı. Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği ücretsiz maskeler, postacılar tarafından, adreslere teslim ediliyor.

Müracaatı sonucu ücretsiz maskelerini teslim alan Resul Boztepe, "Maskelerimiz evimize kadar geldi. Devletimiz her zaman yanımızda, hizmet devam ediyor" diyerek teşekkür etti.

Kaynak: DHA