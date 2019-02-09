Ordu'da Typ'de İşçilere 5 Yılda 146 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Ordu'da İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programı(TYP) kapsamında istihdam edilen işçilere ödenen rakam her geçen yıl yükseliyor.

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici destek sağlamayı amaçlayan TYP kapsamında Ordu'da son 5 yılı aşkın sürede ödenen rakam 150 milyon liraya yaklaştı.

Rakamlara göre, 2014 yılında bin 670 kişinin yararlandığı TYP kapsamında işçilere 150 bin lira ödenirken bu rakam 2015 yılında 5 bin 81 işçiye, ödenen rakam ise 14 milyon 204 bin liraya çıktı. 2016 yılında 2 bin 356 işçinin istihdam edildiği TYP kapsamında 21 milyon 355 bin lira ödeme yapılırken 4 bin 47 kişinin istihdam edilmesine 44 milyon 626 lira ödeme yapıldı. 2018 yılında ise 3 bin 373 kişinin istihdam edildiği TYP kapsamında 62 milyon 455 bin lira ödeme gerçekleştirildi. 2019 yılının Ocak-ve Şubat aylarında ise bin 250 kişinin istihdamında şu ana kadar yaklaşık 4 milyon lira ödeme yapıldı.

Tabloya göre, 2014-2019 yılları arasında Ordu'da TYP kapsamında istihdam edilen toplam 18 bin 137 kişiye yapılan maaş ödemesi 146 milyon 709 bin lira oldu. - ORDU

Kaynak: İHA