Ordu'da turizmi dört mevsime yayma çalışmaları

18.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:24

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun sadece yazı değil, kışının da ayrı güzel olduğunu insanların hafızalarına yerleştirmek istediklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentteki turizm işletmecileriyle bir araya geldi.

Ordu'nun, Karadeniz Bölgesi'nde geleceği parlak bir şehir olduğunu belirten Güler, şehri ne kadar güzelleştirirlerse ve ne kadar turist çekerlerse o kadar turizm pastasından pay alacaklarını aktardı.

Güler, Ordu'nun büyük bir geleceği olduğuna işaret ederek, "Bu geleceği iyi değerlendirirsek bundan herkes faydalanmış olur. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin görevi olduğu gibi sizlerin de oldukça önemli görevleri var. İlimiz turizm pastasından ne kadar fazla pay alırsa o kadar iyidir. Bunun için her platformda Ordu'nun 3 ay değil, 12 ay turizm kenti olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İl genelinde kendilerinin tespit ettiği 150 adet destinasyon merkezi olduğunu anlatan Güler, "Bu merkezleri aktif hale getirmek istiyoruz. Onun için sizlerin desteği bu noktada çok önemli. Bizim sadece Çambaşı'mız ve Boztepe'miz yok. Çağlayanlarımız, yaylalarımız, vadilerimiz var. Geleceğin Ordu'sunu sağlam temeller üzerinde kurmak üzere bakanlıklarımız ile yakın temas içerisindeyiz. Farklı mecralarda ilimizin tanıtımı için çalışmalarımız var ve devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Turizmi 12 aya yaymak için çalışıyoruz"

Ordu'da turizmi her mevsim yaşanır hale getirmek için özel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"İlimizde turizmi genişletmek ve 12 aya yaymak için çalışıyoruz. Bunun için Çambaşı başta olmak üzere birçok yaylalarımıza kış turizmini canlandırmak için yatırım planladık. Bunların haricinde yine bungalowlar ile yaylalarımızı zenginleştiriyoruz. Yine THY başta olmak üzere ulusal bazda reklam ve tanıtım yapıyoruz. Yani bunların hepsi Ordu'nun turizm pastasından daha fazla pay alması için. Artık Ordu'nun sadece yazı değil, kışı da ayrı bir güzel olduğunu insanların hafızalarına yerleştirmek istiyoruz."

Konuşmanın ardından turizmciler de görüşlerini belirtti.

Kaynak: AA