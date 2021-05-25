Ordu'da tünelde 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Muhammed Melih Akpınar idaresindeki 06 BVR 924 plakalı otomobil, Yunus Emre Tüneli'nde duvara çarptı.
Savrularak devrilen araca Umut Şamil Ataoğlu'nun kullandığı 55 BN 918 plakalı otomobil vurdu.
Kazada yaralanan sürücüler Akpınar ve Ataoğlu ile Oğuzhan Güdek, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazanın ardından tünelde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk