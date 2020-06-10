Ordu'da tüketilen Ordu'da üretilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da tüketilen Ordu'da üretilecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, "Ordu da tüketilen, Ordu'da üretilecek" sözünden ilham alan yetkililer harekete geçti.

Ordu'da tüketilen Ordu'da üretilecek
10.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:56

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, "Ordu da tüketilen, Ordu'da üretilecek" sözünden ilham alan yetkililer harekete geçti. Yerli ve milli olmanın yanı sıra öze dönüşte atılan bu adımın birçok mekanizmaları harekete geçireceği ön görülüyor.

Bu kapsamda Fatsa Ziraat Odası tarafından sera kurulumu yapıldı. Yapılan seralarda begonya, kadife, vapurdumanı, alev çalısı, sarı taflan ve kartopu gibi bitkiler yetiştirilecek.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, "Fatsa Ziraat Odası Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi, çiftçilerimize yeni çığırlar açarak, alternatif ürünler yetiştirme konusunda eğitimler vererek, çiftçilerimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza bitki yetiştirme, çelikle çoğaltma, seracılık, aşılama, tıbbi ve aromatik bitkiler, peyzaj ve yerel meyvelerimizin çoğaltımı, yerel tohumlarımızın önemini ve mahiyetini içeren konuları işleyerek geleceğimize daha sağlam temellerle inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Gürsu, "Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ORTAR A.Ş. ve Fatsa Ziraat Odası ortak çalışarak Ordu'da kullanılan peyzaj bitkilerinin bir bölümü Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezimizde üretildi, artık Ordu'nun sokakları, Ordu da yetişen peyzaj ürünleri ile güzelleştirilmeye başlandı. Anılarımızda yeri olan ve hatta bizim dahi ilk kez gördüğümüz bitkilerimizin peyzaj bitkisi olarak tekrar bahçelerimizde bizlerle buluşması inanılmaz keyifli ve heyecan verici bir durum" diye konuştu.

Göreve geldiğimiz günden itibaren, sorumluluğumuz ve yükümüzün ağır olduğunu biliyorduk diyen başkan Gürsu, "Çünkü geçmişi başarılarla dolu bir isimden, İbrahim Etem Kibar'dan devraldığımız makamın çıtası yüksek ve sorumluluğu ağırdı. Belediye başkanlık görevinin yanı sıra halen verdiği destekten dolayı bu vesile ile bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum", diyen Başkan Gürsu, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ayrıca tecrübeleri, vizyonu, farklı bakış açısı ve önderliğinde, çok daha fazla ve büyük projelerde birlikte olacağımıza inanıyorum, hizmetlerinden ve Ordu sevdasından dolayı şahsına minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Fatma Girik Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran Antalya Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Ordu'da tüketilen Ordu'da üretilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 15:43:31. #1.15#
title