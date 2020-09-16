Ordu'da tüketicilere ürün güvenliği eğitimi verildi Ordu'da, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce "Ürün Güvenliği ve Türkiye Uygulamaları" eğitim programı gerçekleştirildi.

Ordu'da, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce "Ürün Güvenliği ve Türkiye Uygulamaları" eğitim programı gerçekleştirildi.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, ürün güvenliğinin tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunmasının evrensel tüketici hakkı olduğunu belirten Koçal, evrensel tüketici haklarına da Türkiye'nin imza attığını ifade etti.

Koçal, bilinçli tüketicinin hem aile hem ülke ekonomisine katkı sunduğuna dikkati çekerek, "Çünkü gereksiz harcamalardan kaçınır. Bilinçli tüketici reklamların kendi ihtiyaç sıralamasını değiştirmesine izin vermez. Ne alması gerektiğini, ürün alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini, üzerindeki birtakım işaretlerin ne anlama geldiğini bilir ve alışverişini buna göre yapar, mağdur olmaz." diye konuştu.

Merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Koçal, şunları kaydetti:

"Bir tarafta güvenli bir ürün var, bir maliyeti var. Bu maliyetten dolayı bir ücreti var. Diğer taraftan da güvensiz ürün, merdiven altı dediğimiz 'çakma' markalarla yapılan ürünler var. Onlar çok daha ucuz. Şimdi 'Merdiven altı ürünlerden uzak durun' diyoruz ama diğer taraftan da ekonomiyle bunlar aslında iç içe, yani bir bütünlük teşkil ediyor. Yani tüketicinin alım gücü yükselmeli ki merdiven altı ürünlerden uzaklaşarak kaliteli, güvenli ürünlerden alsın."

TÜKODER Ordu Şube Başkanı Turgay Öztürk ve etkinlik koordinatörü Damla Güney'in de konuşmalarının ardından katılımcılara ürün güvenliği eğitimi verildi.

Kaynak: AA