Ordu'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
AA, Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
KABADÜZ, ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Musakırık Mahallesi'nde Gökhan Yılmaz (38) yönetimindeki 28 NT 145 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yılmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Hayati Akçay - Güncel