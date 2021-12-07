Ordu'da trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetim - Haberler
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Ordu'da trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetim

Ordu'da, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yürütülen denetimler kapsamında bir haftada 10 bin 133 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

ORDU (İHA) - Ordu'da, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yürütülen denetimler kapsamında bir haftada 10 bin 133 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, polis sorumluluk bölgesinde bir hafta içerisinde 40 yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 52 vatandaşın yaralandığı bildirildi. Trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, 29 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 29 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 28 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 132 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 978 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 61 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 115 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 37 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Yapılan açıklamada, diğer denetimler ile birlikte toplamda 10 bin 133 aracın kontrol edildiği belirtilerek, 2 bin 185 araç sürücüsüne karayolları trafik kanununun muhtelif maddelerinden işlem yapıldığı, 71 aracın trafikten men edildiği ve 29 araç sürücüsünün sürücü belgesinin geri alındığı belirtildi. - ORDU

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