Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
17.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:32
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Erdem Yücetepe idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bolaman Irmağına devrildi.
Kazada, sürücü Yücetepe olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA