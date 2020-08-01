Ordu'da trafik kazası: 9 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
01.08.2020 23:31 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:31
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden Emre Sanioğlu yönetimindeki 52 ABN 114 plakalı otomobil, Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli girişinde, Duygu Yıldız idaresindeki 34 DE 6158 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA