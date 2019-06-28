Ordu'da trafik kazası: 7 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Erdal Mumcu yönetimindeki 52 DS 733 plakalı otomobil, Ilıca Kavşağı'nda, Orhan Şimşek idaresindeki 34 PH 1901 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler Mumcu ve Şimşek ile minibüste bulunan Halil İbrahim, Ayşe, Kübra, Musa Ali ve Hava Şimşek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis Ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA